Laufen : Meldeschluss für Lauf-Opa über den Konzer Wurzelweg

Konz Die älteste Laufveranstaltung der Region Trier hat nur ein Jahr Pause gemacht. Am ersten November-Samstag (6.11.) geht es zum 45. Mal seit 1976 in Konzer wieder über den berühmt-berüchtigten Wurzelweg.

Der älteste Volkslauf der Region Trier kommt am kommenden Samstag (6. November) nach einem Jahr Corona-Pause zurück! Bereits rund 300 Läufer hatten sich am Mittwoch für die seit 1976 bis auf 2020 ununterbrochen durchgeführte Veranstaltung angemeldet. Am Donnerstag, 4. November um 18 Uhr endet die Anmeldefrist online auf www.chiplauf.de. Wegen der noch bestehenden Corona-Einschränkungen sind Nachmeldungen vor Ort am Wettkampftag nicht möglich.