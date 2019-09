Leichtathletik : Kai Merten bester Marathonläufer der Region Trier bei Berliner Beinahe-Weltrekord

Kai Merten von der TG Konz verbesserte sich beim Berlin-Marathon um 23 Minuten auf 2:34:33 Stunden. Foto: Holger Teusch

Berlin Der dreimalige Olympiasieger Kenenisa Bekele verfehlte beim Berlin-Marathon am letzten September-Sonntag den Weltrekord in 2:01:41 Stunden um zwei Sekunden, Kai Merten von der TG Konz stürmte beim größten deutschen Lauf über 42,195 Kilometer in 2:34:33 Stunden an die Spitze der Jahresbestenliste des Leichtathletik-Verbands Rheinland.

Anders als Bekele, der zwischendurch einen Durchhänger hatte, aber zum Schluss noch extrem beschleunigen konnte, lief der 40-Jährige bei seinem siebten Marathon ein äußerst gleichmäßiges Rennen (Halbmarathon in 1:17:02 Stunden). Unter 30 775 Männern im Ziel belegte Merten den 291. Platz.