Firmenlauf : „Milljunen Läufer“ - Endlich wieder Citylauf-Atmosphäre in Trier

„Milljunen Läufer“ - Endlich wieder Citylauf-Atmosphäre in Trier

Ein riesiges Teilnehmerfeld wie vor der Pandemie wird am Mittwochabend (25.5.) bei der achten Auflage des Bitburger-0,0%-Firmenlaufs in Trier erwartet. Foto: Holger Teusch

Trier 3000 Firmen- und rund 250 Jugendläufer schlängeln sich am Mittwochabend (25.5.) durch die Trierer Innenstadt. Mehr geht nicht! Beim achten Bitburger-0,0%-Firmenlauf wurde das Teilnehmerlimit erreicht.

Darauf haben die Läufer seit fast drei Jahren gewartet: Am Mittwochabend gehört ein Teil der Trierer Innenstadt ganz den 3000 Teilnehmern des Bitburger-0,0%-Firmenlaufs. „Milljune Läufer“, wird es unter Ur-Trierern wohl heißen, scharren nach der Corona-bedingten Sparausgabe im September 2021 (mit nur 819 Finishern) wieder mit den Sportschuhen. Zuletzt wurde beim Silvesterlauf-Jubiläum 2019 in Trier eine vierstellige Teilnehmerzahl gemeldet. Allerdings verteilt auf zehn einzelne Rennen. Der Firmenlauf, der ebenfalls vom Verein Silvesterlauf Trier ausgerichtet wird, beeindruckt seit seiner Premiere 2014 mit dem riesigen Starterfeld. Dieses wird um 20 Uhr wieder geschlossen von Frank Natus, dem Vorsitzender der Vereinigung Trierer Unternehmer (VTU), auf die gut fünf Kilometer lange Strecke geschickt.

Berufstätige von mehr 250 Unternehmen und Behörden, aber auch von Weiterführenden Schulen und anderen Organisationen werden auf der Strecke von der Arena Trier, vorbei an der Porta Nigra, über den Hauptmarkt, am Dom vorbei und zurück zur Arena erwartet. Rund 40 Nationalitäten sind vertreten. Dabei steht der Gemeinschaftsgedanke im Vordergrund. Gegenüber anderen Laufveranstaltungen stehen die Team- gegenüber den Einzelwertungen im Vordergrund, wenn der Chef mit den Auszubildenden oder die Bürogemeinschaft eine Mannschaft bilden. Geehrt werden ab 21 Uhr die besten drei Frauen-, Mixed- und Männerteams (jeweils vier Personen, Addition der Laufzeiten), die teilnehmerstärksten Unternehmen sowie die drei schnellsten Frauen und Männer.

Startnummern: Startunterlagen wurden den teilnehmenden Firmen bereits zugesendet. Für die Verteilung sind die Teamkapitäne zuständig. Sollte bei der Auslieferung etwas schief gelaufen sein, werden die Startnummern ab 18 Uhr im Bereich der Arena Trier an die Team-Käpt'n ausgegeben. Nachmeldungen sind nicht möglich!

Zuschauerpunkte: Vor der Arena Trier und an der Porta Nigra, auf dem Hauptmarkt sorgt eine Trommlergruppe, am Dom die Duhmstaan Combo für Stimmung, an der Kreuzung bei St. Paulin kommen die Läufer auf dem Hin- und Rückweg vorbei.