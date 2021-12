Crosslauf : Mit 62 Jahren Drittbester unter 150 Läufern

Argenthal Eine besondere Wertung macht seit 2016 den Adventstrail in Argenthal im Hunsrück besonders für Seniorenläufer interessant.

Altersklassen-Wertungen gibt es bei jeder Laufveranstaltung Land auf, Land ab. Ambitionierte Seniorenläufer zieht es seit fünf Jahren am ersten Adventssonntag aber besonders nach Argenthal im Hunsrück. Beim sogenannten Adventstrail werden zwar nicht in unzähligen Kategorien und zuweilen langatmig die Besten ausgezeichnet, dafür gibt es für Senioren je nach Alter aber einen Bonus gegenüber jungen Läufern. Dieser Altersklassenfaktor spülte auf der 11,8-Kilometer-Strecke des Argenthaler Adventstrails den 62-jährigen Erwin Volz auf den dritten Platz unter 150 Läufern im Ziel auf dieser Distanz. Für die schwere Waldlaufstrecke auf den Hunsrückhöhen benötigte der Läufer des PSV Wengerohr 1:01:38 Stunden. 19 Läufer waren schneller. Mit Altersklassenfaktor (Volz: 50:15,7 Minuten) waren aber nur der Italiener Germano Corazza (49 Jahre, 46:32,4 Minuten) und der Sohrener Uwe Schulmerich (58 Jahre, 49:55,5 Minuten) besser.

So wie der Altersklassenfaktor ältere Läufer auf vordere Plätze hebt, müssen jüngere gegenüber der reinen Laufzeit mitunter federn lassen. So erzielte Michael Comes mit 1:16:24 Stunden auf der 17,6-Kilometer-Strecke des Adventstrails zwar die achtbeste Zeit, der 40-Jährige vom TuS Bengel profitierte aber nur zweimal von seinem Altersbonus, musste aber vier ältere Läufer in der Ergebnisliste den Vortritt lassen.