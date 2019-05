Ironman : Mit einem Ironman-Sieg zum Jubiläums- und Benefiz-Triathlon

Lanzarote/Trier Triathlet Peter Joecken bereitet sich mit der Motivation seines ersten Ironman-Altersklassensiegs auf seinen 50. Ausdauerdreikampf über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Rad fahren und 42,195 Kilometer Laufen vor.

Der 65-Jährige von Tri Post Trier gewann beim Ironman auf Lanzarote in 13:43:37 Stunden in der Kategorie M 65 klar vor dem Schweizer René Meier (14:02:33) und dem mehrmaligen Altersklassen-Europameister Raimund Schultz (Hannover/14:07:23). „Zwei Monate nach meiner Knie-OP hätte ich niemals mit einem solchen Ergebnis gerechnet“, erzählte Joecken. Den Startplatz für die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii, den er als M-65-Sieger sicher hatte, wird er allerdings nicht wahrnehmen.

Statt dessen konzentriert er sich auf sein Triathlon-Langdistanz-Jubiläum am 7. Juli im fränkischen Roth. Seine 50. Ironman-Distanz stellt Joecken unterstützt vom Marathon-Clown Michel Descombes unter dem Motto „Clowns und Helden“ in den Dienst einer guten Sache. Der Trierer verkauft bereits seit einigen Monaten handbemalte Steine mit Lauf-, Schwimm- oder Radfahrsymbolen als Schutzengel. Das Geld kommt ebenso wie das, was er während des Roth-Triathlons sammelt, dem HospizvereinHospizverein Hilpoltstein/Roth zugute.