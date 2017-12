Mit jungen Leuten statt Urgesteinen

Verbandstrainer Klaus Klaeren spricht im Interview über die Entwicklung des Lauf-Bereichs in der Region und worin in die Aufgaben der Zukunft liegen. Von Holger Teusch

Als aktiver Sportler war Klaus Klaeren schnell, ausdauernd und erfolgreich - sowohl als Langstreckenläufer (mit persönlichen Bestzeiten von 14:21 Minuten über 5000 Meter, 30:13 Minuten über zehn Kilometer und 2:23:10 Stunden über Marathon) und als erster deutscher Triathlon-Meister und Gewinner der 1984 noch nicht offiziell durchgeführten Europameisterschaft. Als Lauf-Trainer des Leichtathletik-Verbands Rheinland (LVR) bleibt der 60 Jahre alte Geschäftsführer der Sportakademie meist im Hintergrund, hat aber die Entwicklung im Auge.

Herr Klaeren, was hat sich seit ihrer aktiven Zeit geändert?

Klaeren: Beim Training einiges! Früher hatten wir mehr das reine Laufen. Es wurde viel trainiert, richtig viel und auch mit hohen Intensitäten. Heute wird auch viel Wert auf Stabilisation, Koordination, Schnelligkeit und hochintensive Einheiten gelegt. Das sieht man auch an der Verbesserung der Zeiten in der Spitze.

Aber die Breite ist an der Spitze seit den 1980er Jahren stark zurückgegangenen.

Klaeren: Die Leichtathletik hatte früher einen viel höheren Stellenwert. Heute teilen sich die Talente, die wir haben, auf mehr Sportarten auf. Wenn ich an meine Zeit als Jugendlicher in Gerolstein zurück denke, dann konnten wir Fußball spielen oder Leichtathletik machen und vielleicht noch ein bisschen schwimmen.

Wie sieht ihre Saisonbilanz als Verbandstrainer Lauf aus?

Klaeren: 2017 war in der Spitze für den Verband und die Region Trier ein herausragendes Jahr. Da braucht man nur an Gesa Krause zu denken, aber auch an die Leistungen der Läufer von LG Vulkaneifel und PST Trier. Samuel Fitwi lief klasse Zeiten über 5000 Meter, 3000 Meter und 1500 Meter. Thorben Dietz und die LGV-Mannschaft rannten neue Zehn-Kilometer-Landesrekorde. Wir haben auch einige Nachwuchstalente. Es sind nicht wahnsinnig viele, aber man kann optimistisch in die Zukunft blicken.

Aber mit Thorben Dietz, Alexander Bock und Nora Schmitz verlassen auch drei Leistungsträger die Region …

Klaeren: Unser Ziel muss es sein, junge Sportler zu entwickeln. Dass Leute, die sich beruflich verändern, weggehen, ist völlig okay.

Und wie wollen sie an die Talente herankommen?

Klaeren: Wir versuchen durch verschiedene Sichtungsmaßnahmen wie die SWT-Schullaufmeisterschaften Talente zu entdecken. Im zweiten Schritt müssen diese in den Vereinen gefördert werden. Da liegt meiner Meinung nach die größte Aufgabe: Wir müssen Trainer weiterentwickeln und mit Fortbildungen und gemeinsamen Trainingsmaßnahmen unterstützen. Wir müssen junge Leute begeistern in die Trainerausbildung zu gehen und Aufgaben zu übernehmen. Die Urgesteine sind weg!

Was kann eine Spitzenläuferin wie Gesa Krause als Mitglied eines LVR-Vereins dabei bewirken?

Klaeren: Sie ist eine absolute Sympathieträgerin, die sehr motivierend wirkt. Wenn sie bei dem ein oder anderen Wettkampf in der Region, wie beim Flutlichtmeeting oder beim Silvesterlauf dabei ist, merkt man das deutlich. Ihre Aussage ist klar: Man muss etwas tun, um an die Spitze zu kommen. Wir würden es begrüßen, wenn sich in ihrem Trainingsplan die Zeit finden lässt, bei der ein oder anderen Kadermaßnahme dazu zu kommen. Das würde so einem Lehrgang noch einmal eine ganz andere Qualität geben.