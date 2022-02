Fastnachts-Crosslauf : Mit Pappnase zur Fastnachts-Crosslauf-Premiere

Nicolas Krämer vom SV Gerolstein ist sowohl auf der Mittel- als auch der Langstrecke Favorit bei der Premiere des Fastnachts-Crosslaufs in Ellscheid in der Vulkaneifel. Foto: Holger Teusch

Ellscheid Meldefrist für den Geländelauf in Ellscheid in der Vulkaneifel endet am Donnerstag (24.2.).

Nicolas Krämer war der letzte Gewinner der Gesamtwertung bei der Vulkaneifel-Crosslauf-Serie. Die Veranstaltungsreihe fiel in diesem Winter aus. Doch der 26-Jährige vom SV Gerolstein (SVG) bekommt am Fastnachtssamstag (26.2.) trotzdem die Gelegenheit wie traditionell beim Auftakt zur Vulkaneifel-Serie in Ellscheid sein Können zu beweisen.

Mit dem kurzfristig organisierten Fastnachts-Crosslauf will der Verein Vulkanläufer die ausgefallenen Wettkämpfe des Winters ein wenig kompensieren. Allerdings auf anderen Strecken, als beim bekannten Veranstaltung des SV Ellscheid. Die Hauptrennen führen auf einer 3,5-Kilometer-Runde von der Ellscheider Laufoase ein- oder zweimal ums Naturschutzgebiet Mürmes. Krämer und sein SVG-Vereinskamerad Finn Willars haben sich gleich sowohl für die sogenannte Mittel- als auch für die Langstrecken angesagt.

Info Ellscheider Fastnachts-Crosslauf am 26. Februar Wettbewerbe und Zeitplan: 15.00 Uhr Bambini (300 Meter) 15.10 Uhr Kinder 7-11 Jahre (600 Meter) 15.20 Uhr Jugendliche 12-16 Jahre (1200 Meter) 15.30 Uhr Mittelstrecke (3,5 km) 16.00 Uhr Langstrecke (7 km) Anmeldung nur bis 24. Februar online: www.chiplauf.de

120 Teilnehmer haben sich bereits in die Starterliste eingetragen. Die Meldefrist endet allerdings bereits am Donnerstag (24.2., nur online: www.chiplauf.de). Wie bereits zuletzt beim Bekonder Zitronenkrämerlauf sind Nachmeldungen vor Ort wegen der Pandemie-Einschränkungen nicht möglich. Teilnahme-Voraussetzung ist außerdem ein vollständiger Impfschutz sowie ein zusätzlicher Test beziehungsweise Booster-Impfung (2Gplus).