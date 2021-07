U-23-Europameisterschaft : Ein Traum geht in Erfüllung

Tallinn Die in Konz aufgewachsene Sophia Junk gewinnt ihre zweite internationale Medaille über 200 Meter.

Der Druck war ohne Zweifel groß: Als Drittschnellste der 200-Meter-Meldeliste gehörte Sophia Junk (Foto: TV-Archiv) bei den U-23-Leichtathletik-Europameisteschaften zu den Medaillenkandidatinnen. Die 22-Jährige, die in Trier geboren wurde und ihre ersten Wettkampfstarts für die TG Konz absolvierte, bevor sie 2015 zur LG Rhein-Wied wechselte, sicherte sich am Samstagabend in der estnischen Hauptstadt Tallinn mit persönlicher Bestzeit von 22,87 Sekunden den kontinentalen Vizetitel. Das bedeutet gleichzeitig eine Verbesserung des seit 1972 bestehenden Rheinland-Pfalz-Rekords um zwei Hundertstelsekunden. Schon im 4 x 100-Meter-Vorlauf am Sonntagvormittag lief das deutsche Quartett mit Junk in 43,24 Sekunden Meisterschaftsrekord. Das Finale findet am frühen Sonntagabend statt.