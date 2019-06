Leichtathletik : Mit zwei Medaillengewinner zu den Süddeutschen Meisterschaften

Koblenz Mit den Vorjahresmedaillengewinnern Anna-Sophie Schmitt und Simon Quint von der LG Bernkastel-Wittlich (BW) an der Spitze reisen 15 Nachwuchs-Leichtathleten der Region Trier am vierten Juni-Wochenende (22./23. Juni) zu den Süddeutschen Meisterschaften der 14- und 15-Jährigen sowie U-23-Junioren nach Koblenz.

Quint sicherte sich vor einem Jahr über 3000 Meter den Titel bei den 14-Jährigen (Altersklasse M 14). In der nächsthöheren Altersklasse steht er mit erfüllter M-15-DM-Norm von 9:49,12 Minuten hinter dem Aalener Marc Hegele (9:39,21) an zweiter Stelle der Meldeliste. Die Vorjahres-W-14-Vizemeisterin im Hochsprung Anna-Sophie Schmitt hat sich ebenfalls bereits für Deutschen Meisterschaften am 6. und 7. Juli in Bremen qualifiziert. Bei den zweithöchsten Titelkämpfen auf nationaler Ebene steht sie mit 1,68 Metern aus 2018 an erster Stelle der W-15-Meldeliste. Ihre Jahresbestleistung liegt allerdings bei 1,66 Metern. Medaillenchancen haben in Koblenz auch 800-Meter-Läufer Philipp Adam von der TG Konz bei den 14-Jährigen und Rebecca Bierbrauer (Silvesterlauf Trier) über 2000 Meter der Altersklasse W 15. Das gilt auch für Hochspringer Jamal Hassane (BW) bei den U-23-Junioren, wenn der 19-Jährige wieder an seine Bestleistung von zwei Metern herankommt. Auf schnelle Rennen dürfen die Mittelstreckler Anna Rodenkirch (1500 Meter U 23) und Johannes Hein (800 Meter U 23) vom Post-Sportverein Trier spekulieren.