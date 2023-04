Kultlauf an der Mosel Kompakter Kröver Mitternachtslauf

Im Jahr zwei nach der Corona-Pause (2020 und 2021 fand der Mitternachtslauf nur virtuell statt) kehrt die Routine trotz gegenüber 2019 geänderter Rahmenbedingungen langsam wieder zurück. „Wir bauen darauf auf, was wir im letzten Jahr gemacht haben“, sagt Hahn. Will heißen: neue Strecke, neuer Zielbereich am Rathaus und damit alles kompakter. Das kam 2022 der Stimmung zugute. Die Zuschauer konnten die Läufer mit nur wenigen Schritten Fußweg zwei Mal pro Runde anfeuern und im Ziel empfangen. Das war bis vor vier Jahren mit Start in der Robert-Schuman-Straße und Ziel am Moselufer deutlich schwieriger. Das Publikum zerlief sich im vergangenen Jahrzehnt regelrecht. „Wir haben jetzt das Zentrum des Laufs in den Ortskern gezogen. Es ist nichts mehr zerteilt“, zeigt sich Hahn zufrieden mit der neuen Streckenführung.