Crosslauf : Mosel-Serie mit erstem Ehepaar-Sieg (Fotos)

Breit 156 Teilnehmer nahmen an den Finalrennen der 46. Mosel-Crosslauf-Serie teil. Mit Andrea Bruckmann-von Wirth und Dominik von Wirth gewinnt erstmals ein Ehepaar die Langstrecken-Gesamtwertung.

Eine Autobahn-Baustelle, ein verschärfter Wertungsmodus und natürlich Corona machten aus der 46. Mosel-Crosslauf-Serie eine der ungewöhnlichsten in fast einem halben Jahrhundert. Durch den Modus, dass von den nur noch drei Rennen alle bestritten werden mussten (bisher gab es bei vier Rennen ein Streichresultat) wurde die Wertung beim Finallauf am vergangenen Samstag in Breit im Hunsrück noch einmal durcheinander gewürfelt. Denn wer nicht antreten konnte, ob erkrankt oder anderweitig verhindert, war diesmal raus. So konnten sich Katharina Carl und Florian Lauck unerwartet über die Siegprämie für den Gesamtsieg auf der Mittelstrecke freuen, nachdem Anna und Lucas Meyer nicht antraten. Weder die Läuferin vom TuS Fortuna Saarburg noch der Saarlandmeister aus Saarbrücken hätten die Konzer Lauf-Geschwister allein aus eigener Kraft noch vom ersten Platz verdrängen können. Während Lauck sich über 3180 Meter den Tagessieg sicherte, reichte Carl hinter den U-18-Juniorinnen Rebecca Bierbrauer und Emma Thein (beide Silvesterlauf Trier) der dritte Platz.

Wenn jemand Andrea Bruckmann-von Wirth vor sechs Wochen erzählt hätte, dass die den dritten Advent als Mosel-Cross-Langstrecken-Gewinnerin feiern würde, hätte sie diese Prognose der Kategorie Märchen zugeordnet. Denn die 28-Jährige von der TG Konz ist eher als Sprinterin und als erfolgreiche Tischtennis-Spielerin unterwegs. Gleich beim Mosel-Cross-Auftakt in Wittlich verpasste sie zusammen mit Ehemann Dominik von Wirth wegen der Autobahnbaustelle auf der A1 den Mittelstrecken-Start. Sie lief stattdessen die Langdistanz, auf der im Oktober wegen noch anstehender Straßenläufe beispielsweise die in Breit schnellsten Michelle Bauer und Tine Hausmann noch fehlten.

Der verschärfte Wertungsmodus spielte Bruckmann-von Wirth (ihr reichte in Breit der fünfte Platz zum Serien-Gesamtsieg) genauso wie ihrem Ehemann in die Karten: Der bis dato mit dem 31-Jährigen Uwe Trampert trat beim Finale nicht an. So souverän wie von Wirth in Breit über 6150 Meter siegte, hätte der Saarbrücker Läufer es aber auch schwer gehabt, den Lauftreffleiter von der TG Konz Paroli zu bieten.