Leichtathletik : Mosel-LG-Teams nutzen die Gunst der Stunde

Dierdorf Bei den Leichtathletik-Rheinlandmeisterschaften im Team dominierte die LG Rhein-Wied, aber fünf Medaillen gingen in die Region Trier.

Gegen die Leichtathleten der LG Rhein-Wied scheint momentan fast kein Kraut gewachsen zu sein. Bei den Team-Rheinlandmeisterschaften demonstrierten die Sportler vom Rhein in allen Altersklassen, in denen sie antraten, dass an ihnen kein Weg vorbei geht. In den Kategorien, in denen die Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) aus Neuwied, Koblenz, Andernach, Waldbreitbach und Lahnstein mit ihrem Potenzial von rund 1000 Leichtathleten nicht antrat, nutzte die LG Bernkastel-Wittlich (BW) die Gunst der Stunde.