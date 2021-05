Mosellauf : Moselläufer Markus Krempchen kommt durch die Region

Trier/Schweich Nach Unwetter und unbeabsichtigten Umwegen hofft Markus Krempchen am Mittwoch, 26. Mai beim vom Trierischen Volksfreund präsentierten Lauf entlang der Mosel in seiner Heimatregion auf einfachere Bedingungen.

Am Mittwoch (26.5.) gegen 11 Uhr wird der aus Schweich stammende Ultramarathonläufer in Konz erwartet. 45 Minuten später in Trier (St. Matthias). Am Stefan-Andres-Brunnen in seiner Heimatstadt will Krempchen nach dann mehr als 360 Laufkilometern eine längere Pause machen (Ankunftszeit geplant um 14.30 Uhr), bevor es um 18 Uhr für eine Abendetappe bis nach Bernkastel-Kues gehen soll. Nach 550 Kilometern ist für Samstagvormittag die Ankunft am Deutschen Eck in Koblenz geplant.