Rheinlandmeisterschaften : Ein Moselstadionrekord und starker Nachwuchs

Trier Zehn Rheinlandmeistertitel blieben am vergangenen Samstag beim Heimspiel im Trierer Moselstadion bei den Vereinen der Region. Die 17-jährige Rebecca Bierbrauer glänzte mit schnellen 5000 Metern und Zehnkampf-WM-Dritte Kai Kazmirek mit großen Weiten. Rebecca Kupczik läuft U-23-DM-Norm über 400 Meter Hürden.

So hochkarätige Leistungen wie am vergangenen Samstag in Trier sieht man nicht unbedingt jedes Jahr bei einer Rheinlandmeisterschaft. Der Kugelstoß-DM-Sechste in der Halle Leon Schwöbel (LG Rhein-Wied) stellte mit dem 7,26-Kilogramm-Gerät einen neuen Moselstadionrekord auf (18,71 Meter). Mit der aktuellen Hindernislauf-Junioren-Europameisterin Olivia Gürth und dem ehemaligen WM-Bronzemedaillengewinner im Zehnkampf (2017) Kai Kazmirek (ebenfalls LG Rhein-Wied) fanden zwei international dekorierte Leichtathleten den Weg an die Mosel. Die 20-Jährige aus Diez setzte sich über 800 Meter in 2:10,53 Minuten, der sechs besten Zeit einer Deutschen in diesem Jahr, knapp gegen Sandra Teller (Ochtendung/2:11,44) durch. Kazmirek bewies mit 64,12 Metern im Speer- und persönlicher Diskuswurf-Bestweite von 46,46 Metern, dass mit ihm trotz des Ausstiegs beim WM- und EM-Qualifikations-Zehnkampf in Ratingen vor einer Woche mit ihm weiter zurechnen ist.