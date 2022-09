Engagement : Motivator und Funktionär wird 90

Trier Der Trierer Matthias Kapp ist im besten Sinne ein Funktionär alter Schule. Seit mehr als 80 Jahren ist er im Sport aktiv.

(teu) Kaum jemand in der Region hat die deutsche Sportgeschichte in der Nachkriegszeit so erlebt wie Matthias Kapp. Am kommenden Montag (26.9.) feiert der Trierer seinen 90. Geburtstag. Mehr als 80 Jahre davon war und ist er in Sportvereinen aktiv.