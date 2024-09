Vulkanbike rund um Daun Deutscher Meister mit vier Stürzen, viel Pech für Lokalmatadore (Fotos)

„Da kann man nichts machen!“ In sein Schicksal ergeben tänzelte Moritz Krämer am Samstagmittag in seinen schwarzen Socken den liebevoll Monte Mausi genannten staubigen Schotterweg an der Skipiste des Mäusebergs bei Daun hinab. Eigentlich wollte sich der 26-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften den Anstieg vom Gemüdener Maar kommend in Radschuhen mit seinem Gravelbike erklimmen.