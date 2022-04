Leichtathletik : Nach 17 Jahren wieder Wasser im Graben

Der spätere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe wurde 2005 in Wittlich als 15-Jähriger U-18-Landesmeister. Am 7. Mai 2022 können sich zukünftige Talente bei den Bezirksmeisterschaften im Stadion am Bürgerwehr beweisen. Foto: Holger Teusch

Wittlich Am 7. Mai finden erstmals in diesem Jahrhundert Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften der Schüler in Wittlich statt. Der Hindernisgaben wird erstmals seit 2005 wieder für Rennen gefüllt.

Wann gab es zuletzt Bezirksmeisterschaften im Wittlicher Stadion am Bürgerwehr? Diese Frage kann niemand aus den Stegreif beantworten. Seit der Jahrtausendwende und auch in den Jahren davor jedenfalls nicht. Rheinland-Pfalz-Jugendmeisterschaften wurden 2003 in der Säubrennerstadt ausgetragen. Zwei Jahre später wurden sogar die Landesmeister der Frauen und Männer im Liesertal ermittelt. Der spätere Stabhochsprung-Weltmeister Raphael Holzdeppe aus Zweibrücken sprang mit gerade einmal 15 Jahren 4,90 Meter hoch. Eigo Siimu aus Estland stellte außerhalb der Rheinland-Pfalz-Meisterschaftswertung startend mit exakt fünf Metern einen seitdem nicht mehr angekratzten Stadionrekord auf. Am 4. Juni 2005 um 9.45 Uhr ertönte auch zuletzt der Startschuss für einen Hindernislauf in Wittlich. „Das war das einzige Mal, dass ich als Zeitnehmer einen Hindernislauf n Wittlich betreut habe“, erinnert sich der Bernkastel-Wittlicher Leichtathletik-Kreisvorsitzende Hans-Peter Schon, der seit 20 Jahren die elektronische Zeitmessung bedient.

Knapp 17 Jahre später, am 7. Mai, soll der Wassergraben endlich wieder für ein Rennen befüllt werden. Und Schon darf wieder Hindernisläufern ihre Zeiten zuordnen. Es wird eine Premiere: Erstmals werden bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler zwischen zehn und 15 Jahren (Geburtsjahrgänge 2007-12) in der Altersklasse U 16 Titel über 1500 Meter Hindernis vergeben.

Info Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften Schüler Ort: Wittlich, Stadion am Bürgerwehr Datum: Samstag, 7. Mai, 10.30 Uhr bis 16.30 Uhr Startberechtigt: Mädchen und Jungen der Geburtsjahrgänge 2007-12, die eine Startberechtigung für einen Leichtathletikverein besitzen Meldeschluss: 3. Mai über das Internet-Meldeportal www.ladv.de oder per E-Mail an meldungen@athletic-team.de Ausschreibung

Nach zwei Pandemie-Jahren, in denen besonders der Nachwuchs nur wenige Startmöglichkeiten hatte, werden es umfangreiche Bezirksmeisterschaften: von Sprints mit und ohne Hürden sowie Staffellauf, über Weit- und Hochsprung (die Bezirksmeisterschaften werden allerdings an einem separaten Termin ausgetragen) sowie Kugelstoßen und Speer- beziehungsweise Ballwurf bis hin zu Mittel- und Langstrecken und besagte Hindernislauf-Premiere. Sechs Stunden (erster Start um 10.30 Uhr, letzter um 16.30 Uhr) steht das Stadion am Bürgerwehr ganz im Zeichen der Leichtathletik.