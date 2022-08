Landschaftslauf : Nach acht Siegen findet Sammy Schu seinen Meister (Fotos)

Gillenfeld 524 Läufer im Ziel verabschiedeten Inge Umbach als Organisationsleiterin des Maare-Mosel-Laufs. LT Schweich dominiert bei den Frauen und Samuel Schu muss sich nach acht Halbmarathon-Siegen dem Polen Maciek Miereczko geschlagen geben.

Manches Läuferleben hat Umbach mit dem Maare-Mosel-Lauf begleitet. Zum Beispiel das von Sammy Schu. 2008 kam der damals 15-Jährige aus dem Saarland noch mit seinen Eltern in die Eifel und belegte auf der Halbmarathondistanz den dritten Platz. Ein Jahr später wurde er Dritter und in der Folge siegte der spätere Duathlon-Altersklassen-Weltmeister insgesamt acht Mal.

Beim 24. Maare-Mosel-Lauf fand der mittlerweile in Metzdorf an der Sauer beheimatete Schu mit Maciek Miereczko seinen Meister. Der Pole revanchierte sich nach zehn Jahren für die knappe Niederlage, die Schu ihm 2012 bei seinem ersten Sieg beigebracht hatte. „Ich wusste nicht, wie ich drauf bin, weil ich letzte Woche noch eine Magen-Darm-Infektion hatte. Deshalb habe ich es erst einmal ruhig angehen lassen“, erklärte der seit 14 Jahren im nordrhein-westfälischen Erftstadt lebende Miereczko. Nach 13 Kilometer forcierte der 42-Jährige, der während seines Studiums in den USA Marathon in 2:14:14 Stunden lief, das Tempo und distanzierte Schu mit 1:18:47 Stunden deutlich um 1:14 Minuten. Nach der Flutkatastrophe im vergangenen Jahr laufe er nur noch dreimal pro Woche, weil er zusammen mit seiner Lebensgefährtin noch viel Wiederaufbauarbeit im und rund um ihr Haus habe, erklärte Schu.

„Ich bin die Strecke schon einmal abgelaufen, aber nicht ganz, sondern nur in Teilabschnitten“, sagte die in Steiningen, wenige Autominuten vom Parcours entfernt wohnende Bauer zu ihren guten Streckenkenntnissen. Als einzige Frau blieb die 32-Jährige in 1:29:41 Stunden unter der 90-Minuten-Marke. Der zweite Hauptlauf vom Schalkenmehrener Maar zum Zielort Gillenfeld sei nicht ganz zehn Kilometer lang gewesen, sagte Engel. „35:25 Minuten kann ich dann doch nicht laufen“, sagte so die 45-Jährige, die wie der Jugendliche Christoph Hörter (TuS Framersheim/33:09) Mitte September in Saarbrücken an den Deutschen Meisterschaften im Zehn-Kilometer-Straßenlauf teilnehmen möchte.