Leichtathletik : Nach Berg- und Hochwasser- folgt wieder Stadtmauerlauf

Nach dem zweiten Platz über zehn Kilometer bei der Premiere hat Martin Müller von der LG Meulenwald Föhren (grünes Trikot) am Sonntag (4.9.) gute Chancen den Zehn-Kilometer-Hauptlauf des Ehranger Stadtmauerlaufs zu gewinnen. Foto: Holger Teusch

Trier-Ehrang Eine gute Besetzung und spannende Rennen verspricht der Citylauf durch Triers Stadtteil Ehrang am Sonntag (4.9.).

Seit 2019 wird in Ehrang und Quint gelaufen. Ursprung war der Stadtmauerlauf im Rahmen des Ehranger Marktes. Weil ein Rennen durch die Straßen und Gassen der Trierer Stadtteile 2020 wegen der Corona-Einschränkungen nicht möglich war, gab es vor zwei Jahren als Ersatz einen Berglauf. Nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 lud der SV Ehrang zum Benefizlauf zugunsten der Geschädigten ohne Wettkampfcharakter entlang der Überflutungslinie ein. Am Sonntag (4.9.) gibt es endliche wieder den Stadtmauerlauf, für den Organisationsleiter Damian Gindorf schon seit 2017 kämpft.

Start und Ziel sowie Startnummernausgabe mit Anmeldemöglichkeit befinden sich am Peter-Roth-Platz. Die Laufstrecke führt teilweise verwinkelt durch den mittelalterlichen Ehranger Ortskern. Bei der Premiere 2019 legte Samuel Fitwi die Messlatte im Zehn-Kilometer-Hauptlauf mit 31:41 Minuten direkt hoch. Der 10.000-Meter-EM-Neunte wird diesmal nicht dabei sein, so dass Martin Müller, der vor drei Jahren den zweiten Platz belegte, Favorit ist. Der 31-Jährige von der LG Meulenwald Föhren trifft auf Maare-Mosel-Lauf-Rekordgewinner Sammy Schu aus Metzdorf an der Sauer. Bei den Frauen hat Yvonne Engel (LT Schweich) gute Chancen ihren Sieg von 2019 zu wiederholen.