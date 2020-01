Crosslauf : Nach Crosslauf-Sieg bereit zur Bezirksmeister-Titelverteidigung

Der Morbacher Läufer Yannik Erz siegte eine Woche vor der möglichen Titelverteidigung bei den Bezirksmeisterschaften in Manderscheid bei einem Crosslauf in Idar-Oberstein. Foto: Holger Teusch

Idar-Oberstein Yannik Erz ist bereit zur Verteidigung des Titels als Crosslauf-Bezirksmeister am ersten Februar-Sonntag (2.2.) in Manderscheid. Der 24-Jährige aus Morbach-Morscheid gewann als letzten Test am vergangenen Samstag beim Crosslauf in Idar-Oberstein

Von Holger Teusch