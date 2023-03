Laufserie beginnt wieder Nach der Ehrung ist vor dem Läufercup

Damit es nicht in Vergessenheit gerät, erinnerte Johann Aubart ganz zum Schluss daran, dass der Bitburger-0,0%-Läufercup 2023 ein Jubiläum zu feiern hat. Im Herbst vor 30 Jahren saßen einige Lauf-Organisatoren, darunter der damalige Trierer Stadtlauf-Chef Aubart, im Anschluss an den Langsurer Deulux-Lauf mit Vertretern der Bitburger Brauerei zusammen und entwickelten die Idee einer großen Lauf-Serie: Zehn Rennen in der Region, alle über zehn Kilometer, die besten sechs (mittlerweile fünf) Zeiten eines jeden Läufers werden addiert und damit eine Gesamtwertung erstellt. Die meist einfach Bitcup genannte Serie war geboren und feierte schon wenige Monate später ihre Premiere.

Ein Erfolgsrezept! Nur wenige Laufserien deutschlandweit blicken auf eine solche Geschichte zurück. Nur wegen Corona fiel der Bitcup 2020 aus. 2021 gab es eine abgespeckte Version mit aber immerhin sechs Rennen. Im vergangenen Jahr gab es neun Wertungsläufe. Für den nicht mehr stattfindenden Mertesdorfer Ruwer-Riesling-Lauf tritt 2023 der Maare-Mosel-Lauf in Gillenfeld. Patrick Hardge, der als Manager Regionales Marketing und Sponsoring beim Titelsponsor für den Läufercup zuständig ist, freut sich, dass man nach der Pandemie wieder beim bewährten Format angelangt ist.

Der 29. Bitcup startet am kommenden Samstag (18.3.) beim Schweicher Fährturmlauf. Für die meisten 90 Läufer, die am Sonntagnachmittag auf der Bühne in der Bitburger Stadthalle standen heißt es deshalb: Nach der Bitcup-Ehrung ist vor dem Läufercup. Für diejenigen, die wie im vergangenen Jahr Carolin Schmitt (LG Meulenwald Föhren), Christoph Willems (SV Krettnach), Achim Schatzinger, Peter Nospes (LG Meulenwald Föhren), Oswald Meier (DJK Wißmannsdorf) und den bereits 81 Jahre alten (!) Gunter Berger (LG Pronsfeld-Lünebach) alle Läufe mitmachen wollen, sowieso. Auch die Gesamtsieger Michelle Bauer (LT Schweich) und Alexander Bock (LC Rehlingen) werden zum Serien-Auftakt, zu dem bereits rund 1200 Anmeldungen vorliegen (Online-Meldeschluss ist Mittwoch, 15. März) wieder erwartet.