Deutsche Meisterschaft Crossduathlon : Nach der Hymne zum DM-Kampf um Holzpokale

Trier Beim 14. BMW-Cloppenburg X-Duathlon im Trierer Weißhauswald werden am Sonntag (6.3.) zum dritten mal die nationalen Titel vergeben. Die Hoffnungen der Region liegen auf Rebecca Bierbrauer und Jens Roth vom Ausrichterverein Tri Post Trier.

Erst singt Thomas Kiessling im Trierer Waldstadion die Nationalhymne, dann wird im Weißhauswald zum dritten Mal um die deutschen Meistertitel im Crossduathlon gekämpft. Nach einem Jahr Corona-Pause kehrt der BMW-Cloppenburg X-Duathlon am Samstag (6.3.) so gut besetzt wie vor der Pandemie zurück. 403 Meldungen waren bis zum 20. Februar bei den Organisatoren von Tri Post Trier, der Triathlon-Abteilung des Post-Sportvereins (PST) eingegangen. Das liegt auf dem Niveau des Rekordjahrs 2019, als nach 417 Online-Anmeldungen am Ende 473 Namen in der Starterliste standen. 378 erreichten vor drei Jahren das Ziel. Mit den Anmeldezahlen sei man zumindest unter Corona-Bedingungen an der Kapazitätsgrenze angelangt, sagt der Tri-Post-Vorsitzende Helmut Rach.