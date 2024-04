Halbmarathon Nach Olympia nimmt Fitwi die EM ins Visier

Ein Selbstläufer wird die EM-Qualifikation also nicht. Aber Fitwi sei „in Dubai-Form“, heißt es aus seinem Umfeld. Am Donnerstagmittag reiste Fitwi direkt aus dem Trainingslager in Äthiopien nach Berlin, um den Höheneffekt auszunutzen. Favorit bei den Männern ist Halbmarathon-Vizeweltmeister Daniel Ebenyo, der in der schnellsten Gruppe die ersten zehn Kilometer in 27:20 Minuten anlaufen will. Fitwi wird sich für die erste Streckenhälfte etwa eine Minute mehr Zeit nehmen. Bei den Frauen hoffen die Organisatoren des SSC Berlin auf den ersten deutschen Sieg nach 15 Jahren (2009 gewann Sabrina Mockenhaupt) durch die deutsche Rekordlerin Melat Kejeta (Laufteam Kassel, 1:05:18 Stunden).