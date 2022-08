Leichtathletik : Servatius und Schwind bei Mehrkampf-DM

Halle/Saale Zwei Nachwuchs-Leichtathletinnen der Region Trier sind am Wochenende bei den Deutschen Siebenkampf-Meisterschaften dabei - und nicht chancenlos!

Mit einem positiven und einem negativen Erlebnis fahren die beiden qualifizierten Teilnehmerinnen der Region Trier am Wochenende (27./28.8.) zu den Deutschen Mehrkampf-Meisterschaften der Unter-16-Jährigen nach Halle an der Saale.

Elenor Servatius hat vor gut einem Monat Hannah Schwind als Siebenkampf-Bezirksrekordlerin der 15-Jährigen abgelöst. 3798 Punkte sammelte die junge Sportlerin vom Athletic-Team Wittlich in Darmstadt. Satte 153 Zähler mehr, als die Athletin vom Post-Sportverein Trier (PST). Der Versuch, sich sich den Rekord zurückzuholen, endete für Schwind Mitte August in Düsseldorf tragisch. Im abschließenden 800-Meter-Lauf fiel die elektronische Zeitmessung aus. Das Angebot des Veranstalters, den Ausdauertest eine Stunde später zu wiederholen, wollte Schwinds Trainer Jochen Staebel angesichts der herrschenden Hitze nicht verantworten. Nach seiner mitlaufenden Stoppuhr wäre Schwind über die zwei Stadionrunden deutlich unter 2:30 Minuten geblieben. Das zeigt: Eine Punktzahl im 3700er-Bereich ist auch für Schwind möglich.

Bei den Deutschen Meisterschaften treffen die Triererin und Servatius erstmals in einem Siebenkampf aufeinander. Als Sechste der Jahresbestenliste liegt Servatius vom Papier her in Schlagweite der Medaillen. Favoritin ist die Rostockerin Maria Schnemilich, die als Einzige in diesem Jahr bereits mehr als 3900 Punkte gesammelt hat (3923). Als bisher 19. im Jahresvergleich scheint Schwind zwar abgeschlagen, aber ihr Auftritt in Düsseldorf hat gezeigt, dass das Potenzial für 3700 bei den W-14-Fünften von 2021 da ist.