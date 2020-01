Rheinland-Pfalz-Jugendhallenmeisterschaften : Nachwuchs verdoppelt Landesmeistertitel

Leichtathletin Lilian Steilen vom PST Trier (hier bei den Jugend-Rheinlandmeisterschaften 2019 in Trier) gewann bei den rheinland-pfälzischen Hallenmeisterschaften die U-18-Titel über 60 Meter und im Dreisprung. Foto: Holger Teusch

Ludwigshafen Sechsmal standen die jungen Leichtathleten aus der Region Trier bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften in Ludwigshafen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Lilian Steilen und Florian Raadts gewinnen gleich zwei Titel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

In einer Leichtathletikhalle können die Anhänger der olympischen Kernsportart aus der Region Trier nur trainieren, wenn sie Trainingszeiten in Luxemburg oder Saarbrücken erhaschen. Trotzdem hat der Nachwuchs bei den Landesmeisterschaften in Ludwigshafen denjenigen, die über bessere Trainingsbedingungen verfügen, einige Male in ihre Schranken verwiesen. Und zwar nicht nur wie gewohnt wie der aus Eritrea stammende Ghedi Kibrom Afewerki vom Post-Sportverein Trier (PST) über 3000 Meter in tollen 8:55,98 Minuten auf den Mittel- und Langstrecken, sondern vor allem im Sprint und Sprung.

Herausragend: U-18-Athletin Lilian Steilen. Die Dreisprung-Bezirksrekordlerin führte beim PST-Dreifacherfolg in ihrer Spezialdisziplin mit 10,70 Metern vor Jule Schulten (10,50) und Pema Hill (10,20) an. So weit, so hatte man es erwartet. Dass sich die 16-Jährige zwischendurch auch noch fürs 60-Meter-Finale qualifizierte und dieses mit 8,15 Sekunden gewann, damit hatte auch Thomas Fusenig nicht gerechnet. „Das macht sie zu unserer Athletin des Tages“, sagte der PST-Delegationsleiter. Dazu gewann Schulten noch im Weitsprung mit persönlicher Bestleistung von 5,13 Metern und mit der 4 x 200-Meter-Staffel die im Rahmen der Rheinland-Pfalz-Meisterschaft vergebenen Rheinlandtitel.

Apropos Staffeln: In jeder der vier Kategorien (jeweils weiblich und männlich U 18 und U 20) gewannen die Teams aus der Region Trier eine Medaille. Bei den Jungen durch die Mannschaften der LG Bernkastel-Wittlich sogar jeweils die goldene. Bei den Unter-20-Jährigen machte 200-Meter-Meister und 60-Meter-Vizemeister Florian Raadts als Schlussläufer den von Kilian Glesius, Jan Lucas Lieser und Sven Anton vorbereiteten Triumph in 1:44,72 Minuten perfekt. Schneller war die U-18-Staffel der Mosel-LG mit Tim Stetzka, Conner Hamm, Mat6thias Simon und Nicolas Lord in 1:41,95 Minuten.

Mit sechs ersten Plätzen auf Rheinland-Pfalz-Ebene gab es für den Nachwuchs der Region Trier doppelt so viele Titel wie vor Jahresfrist und 14 statt zehn Rheinlandmeisterwimpel. Optimistisch Richtung Freiluftsaison können die Verantwortlichen aber auch aufgrund von anderen Leistungen blicken. Die 800-Meter-Läufer Leonie Elmer (TG Konz) in 2:26,52 Minuten und Constantin Fuchs (PST) in 2:03,98 Minuten wurden U-18- beziehungsweise U-20-Vizemeister. Ebenso Simon Quint (PST) in 9:51,62 Minuten über 3000 Meter der Unter-18-Jährigen. Tim Stetzka (BW) unterbot in 8,99 Sekunden als U-18-Vierter über 60 Meter Hürden erstmals die Neun-Sekunden-Marke.

Ergebnisse:

(In Klammern Platzierung in der Rheinlandwertung, falls unterschiedlich zu Landesmeisterschaftsplatzierung.)

Weibliche Jugend U 20, 200 m: 2. (1.) Maren Schumacher 26,82 Sekunden, 7. (2.) Charlotte Heucher und Rebecca Kupczik beide 27,99, 10. (5.) Sophia Wilkins 28,62 (alle PST). 4 x 200 m: 2. (1.) PST (Kupczik, Heucher, Wilkins, Schumacher) 1:51,61 Minuten.

U 18, 60 m: 1. Lilian Steilen (PST) 8,15 Sekunden, 4. (2.) Anna-Sophie Schmitt (BW) 8,32 (Vorlauf: 8,21), 6. (3.) Pema Hill (PST) 8,37 (Vorlauf: 8,29). 200 m: 5. (2.) Seraphina Schaefer (BW) 28,19 Sekunden. 400 m: 2. (1.) Hill 1:03,46 Minuten, 4. (3.) Lilian Schmidt (PST) 1:03,95, 5. (4.) Jule Schulten (PST) 1:04,17. 800 m: 2. (1.) Leonie Elmer (TGK) 2:26,52 Minuten, 4. (3.) Schmidt 2:30,83. 60 m Hürden: 6. (3.) Schaefer 9,68 Sekunden. 4 x 200 m: 2. (1.) PST (Hill, Schulten, Ewen, Steilen) 1:50,78 Minuten, 4. (2.) BW (Berke, Schaefer, Schmitt, Senz) 1:58,67. Hoch: 2. (1.) Schmitt 1,58 m, 6. (3.) Emilia Berke (BW) 1,50. Weit: 5. (1.) Steilen 5,13 m. Drei: 1. Steilen 10,70 m, 2. Schulten 10,50, 3. Hill 10,20.

Männliche Jugend U 20, 60 m: 2. Florian Raadts (BW) 7,24 Sekunden. 200 m: 1. Raadts 23,58 Sekunden. 800 m: 2. (1.) Constantin Fuchs 2:03,98 Minuten, 3. (2.) Felix Moll 2:06,64. 3000 m: 1. Ghedi Kibrom Afewerki 8:55,98 Minuten (alle PST). 4 x 200 m: 1. BW (Glesius, Lieser, Anton, Raadts) 1:44,72 Minuten. Kugel: 3. (2.) Sven Anton 11,88, 4. (3.) Jan Lucas Lieser 10,87 (beide BW).

U 18, 200 m: 2. Johann Simons (TGK) 24,63 Sekunden, 4. (3.) Nicolas Lord (BW) 25,12, 5. (4.) Matthias Simon (BW) 25,22. 3000 m: 2. Simon Quint (PST) 9:51,62 Minuten. 60 m Hürden: 4. (3.) Tim Stetzka (BW) 8,99 Sekunden, 6. (4.) Loris Krempchen (TGK) 9,21. 4 x 200 m: 1. BW (Stetzka, Hamm, Simon, Lord) 1:41,95 Sekunden. Hoch: 4. (3.) Conner Hamm (BW) 1,74 m, 6. (4.) Alexander Fusenig (PST) 1,65, 8. (5.) Niels Kilian Thomas (PST) 1,60, 9. (6.) Stetzka 1,60. Weit: 7. (4.) Simon 5,48 m. Kugel: 8. (2.) Kilian Glesius (BW) 11,03 m.