Deutsche Meisterschaft : Qual der Wahl: Aus zwei mach eine Staffel

Jan Rinnenburger ist einer der drei Nachwuchsläufer, die den Post-Sportverein Trier bei den Deutschen Staffelmeisterschaften in Mainz vertreten. Foto: Holger Teusch

Mainz Der Nachwuchs des Post-Sportvereins Trier startet am Sonntag über 3 x 1000 Meter bei den Deutschen Staffelmeisterschaften in Mainz.

Ein krankheitsbedingter Ausfall und schon ist es nur noch eine statt zwei 3 x 1000-Meter-Staffeln, die Marc Kowalinski zur Staffel-DM nach Mainz entsendet. Der Mittelstreckentrainer des Post-Sportvereins Trier (PST) hatte letztlich die Qual der Wahl, wer in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt sein Debüt bei nationalen Titelkämpfen im Stadion gibt. Simon Quint Hannes Hubertz und Jan Rinnenburger sollen am Sonntag um 14 Uhr im wahrscheinlich schnelleren von zwei Zeitendläufen ihre ersten DM-Erfahrungen sammeln. „Die Jungs sind heiß auf das Rennen. Das Tolle ist, dass sie ein oder sogar noch zwei Jahre in der U 20 starten dürfen“, sagt Kowalinski. Das Trio kann ohne Druck auflaufen. Kowalinski: „Sie können nur gewinnen.“