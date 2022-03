Landschaftslauf : Nächster Frühlingslauf startet am Samstag in Veldenz

Veldenz (teu) Nach dem großen Auftakt in die Laufsaison am vergangenen Samstag beim Fährturmlauf in Schweich geht es am ersten April-Samstag (2.4.) beim „Lauf in den Frühling“ in Veldenz in kleineren Dimensionen weiter.

Von Holger Teusch

Etwas mehr als 100 Teilnehmer stehen bisher in der Online-Meldeliste auf www.chiplauf.de, die am Freitag um 18 Uhr geschlossen wird. Nachmeldungen vor Ort sind am Wettkampftag nicht mehr möglich.