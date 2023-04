Bekannter Landschaftslauf mit neuer Strecke Neuer Maare-Mosel-Lauf: Es geht Rund statt Punkt-zu-Punkt

Auch nach dem Rückzug der langjährigen Organisationsleiterin Inge Umbach bleibt der Maare-Mosel-Lauf als größter Landschaft der Region erhalten. Am 26. August wird Silberjubiläum gefeiert. Mit einem neuen Strecken- und Veranstaltungskonzept.

„Die größte Änderung wird sein, dass es nun Rundstrecken gibt“, sagte der neue Organisationsleiter Markus Appelmann bei der Vorstellung des neuen Maare-Mosel-Lauf-Konzepts am Donnerstag in Daun.