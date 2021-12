Landschaftslauf : Neujahrs-Eifellauf am Samstag in Oberweis

Neujahrs-Eifellauf am Samstag in Oberweis

Oberweis Silvesterläufe wie der in Trier fallen weitestgehend aus, doch die Eifelläufer sorgen nach dem Weihnachts- und Silvesterschmaus wieder für Bewegung - wenn auch nicht im Wettkampf.

Am Neujahrsnachmittag (Samstag, 14.30 Uhr) findet mit Start und Ziel am Gemeindehaus von Oberweis (Ecke Neuerburgerstraße (B 50) - Obergasse) der erste Eifellauf des neuen Jahres statt. Zur Wahl stehen wie bei den vereinsübergreifenden, in der Regel im Zwei-Wochen-Rhythmus an wechselnden Orten des Eifelkreises Bitburg-Prüm durchgeführten Trainingsläufen üblich, drei Distanzen von etwa zehn, 15 und 20 Kilometer Länge. Ortskundige Läufer des SV Oberweis führen über im Dauerlauftempo ohne Wettkampfstress und Zeitmessung über die jeweiligen Landschaftslaufstrecken.