Crosslauf : Von der Angst zu gewinnen

Alflen/Darscheid Beim 43. Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen feierte Christian Feilen seinen ersten Laufsieg. Weshalb er froh ist, dass er in der Gesamtwertung der Cochem-Zeller Crosslaufserie um zwei Sekunden verpasste.

So richtig glücklich war Christian Feilen mit seinem Sieg beim Nikolaus-Crosslauf des SV Schwarz-Weiß Alflen nicht. Natürlich sei es etwas Besonderes, sagt der aus Darscheid (Vulkaneifelkreis Daun) stammende 46-Jährige. Das Querfeldeinrennen, das (mit zwei Jahren Unterbrechung wegen Corona) seit 1978 ausgetragen wird, ist eines der ältesten in Rheinland-Pfalz. Deutsche Meister und Teilnehmer an internationalen Meisterschaften wie beispielsweise Junioren-WM-Teilnehmer Lars Haferkamp von der LG Vulkaneifel, trugen sich bereits in die Siegerliste ein. Aber dass er trotz seines Triumphs über sieben Kilometer den Sieg in der Cochem-Zeller Crosslaufserie haarscharf um zwei Sekunden verpasst hat, darüber ist Feilen froh. „Ich hatte Angst zu gewinnen“, sagt er.