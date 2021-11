Nikolauslauf : Zieht die roten Mützen an - und lauft!

Auch 2021 soll wieder mit roten Mützen für einen guten Zweck gelaufen werden, auch wenn der Nikolauslauf des TC Salmtal zum zweiten Mal nur virtuell stattfinden kann. Foto: Holger Teusch

Salmtal Der Salmtaler Nikolauslauf findet zum zweiten Mal nur virtuell statt. Nicht nur wegen Corona, sondern auch wegen der Hochwasser-Katastrophe im Sommer. Deshalb ruft der TC Salmtal zum virtuellen Spendenlauf zugunsten der Flutopfer auf.

Läufer mit roten Bommelmützen, dieses Bild gehörte im vergangenen Jahrzehnt am ersten Adventssonntag in Salmtal einfach dazu. Neunmal organisierte der Tennisclub (TC) einen Benefizlauf. Ob für die verfolgte Volksgruppe der Rohingya in Bangladesch, ein haitianisches Kinderheim, die Nepalhilfe oder Waisenkinder in Indien, die Salmtaler machten immer auf Hilfsbedürftige aufmerksam, so oft nicht im Blickpunkt standen. Das bei den Nikolausläufen gesammelte Geld kam immer Organisationen zugute, die direkten persönlichen Bezug ins Salmtal hatten. Merkmal der Veranstaltung des TC Salmtal: Alle Teilnehmer bekamen roten Mützen, so dass sich beim Start ein einmaliges Bild bot.

Auch wenn in diesem Jahr der Lauf zum zweiten Mal nur virtuell durchgeführt wird, soll es wieder schöne Bilder von rot bemützten Läufern geben. Nicht nur wegen Corona haben der Vereinsvorsitzende Hagen Wenzler und Kerstin Rauen-Krewer vom Organisationsteam die ursprünglich für den kommenden Sonntag (28.11.) geplanten realen Rennen abgesagt. Bei der Hochwasser im Sommer hat das sonst so idyllische Flüsschen Salm auch große Teile der Infrastruktur wie Dusch- und Umkleideräume, die bisher beim Nikolauslauf genutzt wurden, zerstört.

Info Viritueller Salmtaler Nikolaus-Spendenlauf für Flutopfer Fotos von individuellen Läufen, die der TC Salmtal auf seiner Homepage (www.santasrunningforkids.de) und der Facebookseite veröffentlichen kann, nimmt Kerstin Rauen-Krewer per E-Mail an krewerm@t-online.de entgegen. Spenden, die auf das Konto des TC Salmtal (DE34 58751230 0066300856) unter dem Verwendungszweck „Spendenlauf Flut 2021“ eingehen, kommen direkt Flutopfern in der Eifel und an der Ahr zugute.

Auf der Laufstrecke durch die Salmaue hätte man damals bestenfalls schwimmen können. „Das Stadion, die Kita, das Feuerwehrhaus, die IGS Salmtal mit Sporthalle herum, es stand alles unter Wasser und hat massive Schäden angerichtet. Die Gebäude wurden teilweise geräumt und müssen komplett saniert werden“, erzählt Kerstin Rauen-Krewer. Die etwas oberhalb liegenden Tennisplätze blieben als einzige Anlage verschont. Trotzdem spürt der TC Salmtal die Flutfolgen. „Die Schulturnhalle ist nach wie vor geschlossen. Hier findet eigentlich das Wintertraining für unsere Kinder und Jugendliche statt“, erzählt Hagen Wenzler. Um weiterhin ein Sportangebot aufrecht erhalten zu können weicht man in eine Tennishalle in Bernkastel-Kues aus. Das bedeutet außer jeweils knapp einer halben Stunde Hin- und Rückfahrt auch einen größeren finanziellen Aufwand. „Die Mehrkosten teilt sich der Verein mit den Eltern“, erklärt Wenzler. Wegen des größeren Aufwands und knapper Kapazitäten können aber nur etwas mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen des TC Salmtal in den Genuss des Trainingskommen, bedauert der Vereinschef.

Geld fürs Nachwuchstraining könnte der Tennisclub also auch selbst gebrauchen. Aber auch an anderen Adressaten mit Ortsbezug, für die man mit dem virtuellen Nikolauslauf am kommenden Wochenende sammeln will, sind schnell gefunden. „Die eingegangenen Spenden werden wir direkt an Menschen in der Eifel und der an der Ahr weiterleiten, die durch die Flut alles verloren haben. Wir werden das anschließend veröffentlichen, was wohin gezahlt wurde“, erklärt Rauen-Krewer.

