Leichtathletik : Noch ein Silvesterläufer: Samuel Fitwi wechselt nach Trier

Der EM-Neunte Samuel Fitwi (hier beim Interview nach der Zehn-Kilometer-Straßenlauf-DM in Saarbrücken, wo er Dritter wurde) wechselt von der LG Vulkaneifel zum Verein Silvesterlauf Trier. Foto: Holger Teusch

Gerolstein/Trier Leichtathletik-Wechselkarussell dreht sich immer schneller: Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel bestreitet seinen Weg zu den Olympischen Spielen in Paris ab 2023 im Trikot des Vereins Silvesterlauf Trier.

Noch ein Topläufer beim Silvesterlauf-Verein: Samuel Fitwi startet ab 2023 für Trier! Das gab der Club aus Deutschlands ältester Stadt am Montagmorgen bekannt.

Mit der Verpflichtung des 10.000-Meter-EM-Neunten und deutsche Rekordlers im Fünf-Kilometer-Straßenlauf, der im Trikot der LG Vulkaneifel (LGV) unter anderem zweimal Deutscher Crosslaufmeister war, kommt bereits der dritte nationale Spitzenläufer zum Ausrichterclub des renommierten Trierer Silvesterlaufs. Bereits seit 2017 startet die zweimalige Hindernis-Europameisterin Gesa Krause für den Verein. Ab kommendem Jahr trägt auch der Deutsche Jugendmeister Benjamin Dern (bisher LAZ Birkenfeld) das Silvesterlauftrikot.

Extra Samuel Fitwis Weg nach Paris Nach seinem am 24. November endenden Höhentrainingslager in Äthiopien will Samuel Fitwi den Hattrick bei der Cross-DM, seinen dritten Titel in Folge bei den Deutschen Meisterschaften im Geländelauf. Anschließend steht noch die Crosslauf-Europameisterschaft und natürlich der Bitburger-0,0%-Silvesterlauf in Trier auf dem Programm. Bei seinem Marathon-Debüt am 19. Februar in Sevilla strebt er eine Zeit Richtung 2:10 Stunden an. Nach einer kurzen Bahnsaison im Frühjahr „für den Speed“ (Fitwi) möchte er sich beim Berlin-Marathon für Olympia qualifizieren.

In Fitwis Sog wechseln weitere LGV-Läufer, darunter Brite Seb Anthony, der im Frühjahr den 32 Jahre alten 800-Meter-Rheinlandrekord auf 1:47,54 Minuten verbessert hat, zum Verein Silvesterlauf Trier. Das bestätigte der LGV-Vorsitzende Yannik Duppich dem Trierischen Volksfreund. Fitwis Trainer, selbst ein 30-Minuten-Läufer über zehn Kilometer, deutete an, dass auch er künftig für Trier starten wird. Ebenso soll Gesa Krauses Lebensgefährte Robert Blumentritt an die Mosel wechseln. Der Frankfurter Mittelstreckler ist zurzeit vereinslos und hat seit drei Jahren keinen Wettkampf mehr bestritten. Als Jugendlicher war er Deutscher U-18-Vizemeister über 1500 Meter und lief auf seiner Spezialdistanz 3.55,28 Minuten. Der Silvesterlauf-Verein dürfte damit künftig im Langstreckenbereich zu den stärksten deutschen Vereinen gehören.

„Ich will nicht aus der Region weggehen. Ich liebe es, in der Eifel zu leben und Trier ist nicht so weit weg“, sagt Fitwi. Der 26-Jährige kam gerade von einem 32-Kilometer-Lauf im Höhentrainingslager in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba zurück, als der Trierische Volksfreund ihn erreichte. Er bereitet sich zurzeit auf sein für Februar in Sevilla geplantes Marathon-Debüt vor. Das große Ziel ist der olympische Marathon 2024 in Paris. „Ich freue mich, dass ich in der Region weiterhin unterstützt werde“, betont Fitwi. Angebote von Vereinen außerhalb der Region hat er in der Vergangenheit ausgeschlagen. „Der Silvesterlauf-Verein bietet professionelle Strukturen und Trier ist für uns auch noch Heimat“, sagt auch Duppich, der betont, dass sein Schützling weiterhin in Gerolstein wohnen wird und bei ihm trainiert: „Ich betreue ihn weiter vor Ort.“

Dafür werde er mit Fitwi aus der Eifel an die Mosel fahren, um gemeinsam mit Benjamin Dern zu trainieren. „Die Idee ist, mindestens einmal pro Woche zusammen in Trier zu trainieren und dass Benni ab und zu nach Gerolstein kommt“, erklärt Duppich. Beide Läufer könnten voneinander profitieren. Er würde es begrüßen, wenn Derns Coach Erik Schmidt, der den nationalen Jugendmeister beim LAZ Birkenfeld seit Jahren betreut hat, weiterhin als dessen Heimtrainer agiert. In der kommenden Woche wolle er sich mit Schmidt und Dern treffen.

