Silvesterlauf : Noch keine Entscheidung über Silvesterlauf

Ob und wie am 31. Dezember der Trierer Silvesterlauf stattfindet, steht noch nicht fest. Foto: Holger Teusch

Trier Die Organisatoren des Vereins Silvesterlauf Trier haben die Hoffnung auf die Durchführung des Jahresabschlusslaufs nicht aufgegeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

(teu) Leiser, kleiner, mit 2G-Regelung und strengen Zugangskontrollen - dass der Trierer Silvesterlauf in diesem Jahr anders werden würde, als in 30 Jahren zuvor, war klar. Der Verein Silvesterlauf Trier will weiter versuchen, das bedeutendste deutsche Jahresabschlussrennen am 31. Dezember in der Trierer Innenstadt durchzuführen. Das sagte der Sprecher des Vorstands Hans Tilly am frühen Dienstagabend: „Den politischen Vorgaben entsprechend werden wir uns mit dem Ordnungsamt abstimmen und sehen, was machbar ist.“

Etwas mehr als 1300 Läufer hatten sich bis zum Voranmeldeschluss am 21. Dezember in die Starterliste eingetragen. Das sind etwa halb so viele, wie im Rekordjahr 2019, als die 30. Auflage kurz vor Beginn der Corona-Pandemie groß gefeiert wurde. Die Teilnehmer verteilen sich auf zehn Rennen vom Bambinilauf über Jugend- und Volksläufe bis zu den Eliteläufen der Frauen und Männer. Diese sind - wenn sie denn stattfinden können - so gut besetzt wie selten zuvor. So hat beispielsweise der frischgebackene deutsche Marathonrekordler Amanal Petros (TV Wattenscheid) ebenso zugesagt, wie der deutsche Fünf-Kilometer-Rekordler Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel, der sich auf sein Heimspiel freut. Unter 70 Eliteläuferinnen stehen unter anderem die Jubiläumslauf-Gewinnerin Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt), Ironman-Weltmeisterin Anne Haug (Bayreuth) und natürlich Silvesterlauf-Vereinsmitglied Gesa Krause in der Meldeliste.

Auch wenn schon seit Wochen klar war, dass von großer Feier in diesem Jahr nicht die Rede sein wird, ist die Stimmung im Organisationsteam weiterhin positiv. „Wir hatten am Montagabend noch eine Orga-Sitzung. Ich war beeindruckt vom Optimismus aller im Team“, erzählt Tilly. Von „Es hat doch alles keinen Sinn“ angesichts weiterer möglicher Einschränkungen sei nichts zu spüren gewesen. „Wir haben alles gut vorbereitet und garantieren einen verantwortungsvollen und sicheren Ablauf. Ob der Silvesterlauf stattfindet, liegt letztlich nicht in unserer Hand.“