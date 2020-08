Siebenkampf : DM-Norm reicht nicht zur Qualifikation

Birkenfeld Die Qualifikation zu den wenigen in diesem Jahr noch stattfindenden deutschen Meisterschaften in der Leichtathletik ist nicht nur wegen fehlender Wettkämpfe schwer. Dass eine Norm-Erfüllung allein wegen coronabedingt limitierten Teilnehmerfeldern oft nicht reicht, musste Mehrkämpferin Mia Louisa Schmitz von der LG Bernkastel-Wittlich erfahren.

Pech für Nachwuchs-Leichtathletin Mia Louisa Schmitz: Beim DM-Qualifikations-Siebenkampf in Birkenfeld sammelte die 14-Jährige von der LG Bernkastel-Wittlich am vergangenen Wochenende 3161 Punkte. 3000 Punkte sind in der Altersklasse W 14 als Norm für die deutschen U-16-Mehrkampfmeisterschaften in Halle an der Saale angegeben. Wegen der Corona-Pandemie sind anders als in den vergangenen Jahren aber nur die besten 30 Nachwuchsmehrkämpfer jedes Jahrgangs zu den nationalen Titelkämpfen zugelassen. In der nationalen Rangliste steht Schmitz derzeit in der stark besetzten Altersklasse nur an 45. Position. Dabei stellte sie mit 14,19 Sekunden über 80 Meter Hürden, 4,89 Metern im Weitsprung, tollen 13,26 Sekunden über 100 Meter, 1,48 Metern im Hochsprung und noch ausbaufähigen 14,92 Metern im Speerwurf in allen sieben Disziplinen persönliche Bestleistungen auf oder ein. Nur im Kugelstoßen (6,57 Meter mit drei Kilogramm) und über 800 Meter (2:38,53 Minuten) war sie schon einmal besser.