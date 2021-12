Silvesterlauf : Nun doch kein Silvesterlauf in Trier

Betretene Mienen bei der Beschlussfassung via Videokonferenz des Organisationsteam zur Absage des Trierer Silvesterlauf. Foto: Silvesterlauf Trier

Trier Auch in diesem Jahr wird es am 31. Dezember kein Treffen von Spitzenläufern und Hobbysportlern auf dem Trierer Hauptmarkt geben. Der Silvesterlauf ist abgesagt!

(teu) Bis zuletzt hatten die Verantwortlichen des Vereins Silvesterlauf Trier daran gearbeitet, dass der renommierteste unter den (vor der Pandemie) weit über 100 deutschen Jahresabschlussläufen stattfindet kann. Nach Bekanntgabe der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz kam zwei Tage vor Heiligabend nun doch die Absage. „Die Deutlichkeit, in der auch das Robert-Koch-Institut am Dienstag die Risiken der Omikron-Variante aufgezeigt hat, lässt uns keine andere Wahl, als den Silvesterlauf abzusagen“, erklärt Silvesterlauf-Vorstandssprecher Hans Tilly.

„Nach Rücksprache mit dem Ordnungsamt am Mittwochmorgen sei die Veranstaltung in Einklang mit der zu diesem Zeitpunkt gültigen Corona-Schutzverordnung zwar weiterhin machbar, alles laufe aber auf einen gänzlichen Zuschauer-Ausschluss bei überregionalen Sport-Großveranstaltungen wie ebenfalls bei den Spielen der Fußball-Bundesliga hinaus“, teilte der Verein in einer Pressemitteilung mit. Ein Silvesterlauf ganz ohne Publikum stellt demnach keine Perspektive dar. Auch wenn bereits klar war, dass der 32. ein leiserer Silvesterlauf werden würde. Die Trierer Traditionsveranstaltung hat sich in drei Jahrzehnten wegen seiner ausgelassenen Stimmung einen Namen als das „deutsche Sao Paulo“ gemacht. Samba-Tänzerinnen und -Trommler, kiloweise Konfetti und Trillerpfeifen erinnerten an den Silvesterlauf im brasilianischen Sao Paulo. Der weltälteste Silvesterlauf (seit 1925) fiel 2020 ebenso wie der Trierer (der virtuell zugunsten der Amokfahrtopfer ausgetragen wurde) wegen der Corona-Pandemie erstmals aus, soll am 31. Dezember aber zum 96. Mal stattfinden.

In Trier bleibt der Ein-Kilometer-Rundkurs dagegen zum zweiten Mal in Folge leer. 1342 Läufer hatten sich bis zum Voranmeldeschluss am Dienstag angemeldet. „Insbesondere schmerzt uns die Absage wegen der 456 Kids bis 15 Jahren, für die bereits die Startnummern bereitliegen“, sagt Vorstandsmitglied Norbert Ruschel. Nach den Einschränkungen, die besonders die Jüngsten während der vergangenen knapp zwei Jahre auch im Sport erfahren haben, wollte man dem Nachwuchs durch einen Aufruf an den Schulen wieder in Bewegung bringen. Die gesundheitspolitische Verantwortung veranlasse den Verein jedoch, den Silvesterlauf komplett ausfallen zu lassen.

Für Renndirektor Berthold Mertes war letztendlich auch die angehobene Risikobewertung des RKI auch für Geimpfte und Geboosterte maßgeblich: „Demnach besteht auch für keine dieser Gruppen ein gesicherter Schutz, wovon wir aber bis dato unter Anwendung der 2G-Regel in hohem Maße ausgehen durften“, sagt der 58-Jährige, der den Trierer Silvesterlauf 1990 zusammen mit dem 2017 verstorbenen Christoph Güntzer initiierte.

Eine Beschränkung nur auf die Eliteläufe schließt sich nach der RKI-Empfehlung zur Einschränkung der Mobilität demnach ebenfalls aus. Denn Läufer aus 20 Nationen waren registriert, darunter der zweimalige Sieger und Hallen-Vizeeuropameister Isaac Kimeli aus Belgien, der deutsche Marathonrekordler Amanal Petros (TV Wattenscheid) sowie bei den Frauen neben der zweimaligen Hindernislauf-Europameisterin Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf Trier die Titelverteidigerin Katharina Steinruck und Triathlon-Star Anne Haug.

Bei der Videokonferenz am Mittwochmorgen war den Mitgliedern des Organisationsteams die Enttäuschung ins Gesicht geschrieben. Die Arbeit geht aber weiter. Unter anderem mit der Rückerstattung der von den Teilnehmern bezahlten Organisationsbeiträge und Gesprächen mit Partnern und Sponsoren. „Genauso akribisch, wie wir bis zuletzt an der möglichen Realisierung gearbeitet haben, werden wir nun auch diese Pflicht erfüllen“, sagt Tilly.

Trotz bereits aufgelaufenen Kosten in fünfstelliger Höhe zeigen sich die Verantwortlichen aber optimistisch, eine wirtschaftliche Schieflage des Vereins vermeiden zu können. „Dank der Solidarität unserer wesentlichen Partner bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt“, sagt der auch für das Sponsoring verantwortliche Mertes.