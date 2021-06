Leichtathletik : Nur 43 Punkte fehlen zum Bezirksrekord

Hannah Schwind vom Post-Sportverein Trier schrammte in Luxemburg nur um 43 Punkte am Siebenkampf-Bezirksrekord der 14-Jährigen vorbei. Foto: Holger Teusch

Grevenmacher Hannah Schwind vom Post-Sportverein Trier erzielt im Siebenkampf 3482 Punkte. Erst eine 14-Jährige aus der Region war besser.

Der Siebenkampf-Bezirksrekord der 14-Jährigen Mädchen (Altersklasse W 14) wird in Luxemburg gemacht! Vor 18 Jahren stellte Jennifer Jüngling (LG Bernkastel-Wittlich) in Diekirch die Bestmarke von 3525 Punkten auf. Am vergangenen Wochenende kam Hannah Schwind vom Post-Sportverein Trier (PST) in Grevenmacher bis auf 43 Punkte an diese Marke heran. Die vom ehemaligen Zwei-Meter-Hochspringer Jochen Staebel trainierte Nachwuchs-Leichtathletin brillierte mit 1,53 Metern im Hochsprung, 12,6 Sekunden über 80 Meter Hürden, 13,1 Sekunden über 100 Meter, 4,56 Meter im Weitsprung und 2:30,7 Minuten im abschließenden 800-Meter-Lauf. Jüngling hatte 2003 im Kugelstoßen (drei Kilogramm) mit 10,32 Metern (Schwind: 8,98 Meter) und Speerwurf (600 Gramm) mit 34,26 Meter (Schwind: 24,60 Meter) mehr Punkte geholt.