Laufen : Nur Herbert Ehlen lief 10 000 Meter jemals schneller als Willi Jöxen

Neuss Als Gewinner der offen ausgeschrieben nordrhein-westfälischen 10 000-Meter-Meisterschaften in der Altersklasse M 60 ist Willi Jöxen von der LG Vulkaneifel in die Fußstapfen seines Vereinskameraden Herbert Ehlen getreten.

Jöxen siegte am vergangenen Samstag in Neuss bei den 60- bis 64-Jährigen in 38:16,86 Minuten. Als einziger Eifelläufer dieser Kategorie war 2012 Herbert Ehlen (36:19,8 Minuten) knapp zwei Minuten schneller. Jöxen ist damit einer der Favoriten bei den Deutschen Meisterschaften über 10 000 Meter in einem Monat in Essen. Der nationale M-60-Titelträger war im vergangenen Jahr mehr als sechs Sekunden langsamer als Jöxen.