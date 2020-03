Hallenmeisterschaften : Nur Mehrkampf: Rheinland-Hallenmeisterschaften ohne Staffeln

Foto: Holger Teusch

Koblenz Am gleichen Ort, aber mit reduziertem Programm finden am Sonntag (8. März, ab 10 Uhr) die Rheinland-Hallenmeisterschaften der U-16-Jugend statt. Die Rundenstaffeln, bei denen der Leichtathletik-Nachwuchs der Region Trier in den vergangenen Jahren in der Koblenzer CGM-Arena immer erfolgreich war, fällt weg.

