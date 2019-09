Leichtathletik : Nur zwei Leichtathletik-Bezirksvereine bei Team-Rheinlandmeisterschaft

Bad Neuenahr-Ahrweiler LG Bernkastel-Wittlich (BW) und TG Konz sind am Samstag (21. September) die einzigen Clubs der Region Trier im Feld der 21 Mannschaften bei den Rheinland-Team-Meisterschaften.

Beim gleichzeitig stattfindenden Kinderleichtathletik-Kreisvergleich ist der Leichtathletikbezirk Trier sogar nur durch die Neun- bis Elfjährigen Bernkastel-Wittlicher im Kampf um in der Summe 600 Euro Preisgeld vertreten. Insgesamt werden in in Bad Neuenahr-Ahrweiler rund 300 Sportler erwartet.