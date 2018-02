später lesen Leichtathletik Mosel-Serien-Finale in Breit Teilen

Echte Crosslauf-Bedingungen erwartet die Teilnehmer des letzten der vier Wertungsläufe der 42. Mosel-Crosslauf-Serie an diesem Samstag in Breit. Im Anschluss an die Rennen werden im Bürgerhaus des Hunsrückorts die Gesamtsieger der Serie geehrt. Insgesamt 255 Meldungen lagen dem LT Büdlich-Breit-Naurath zum Ende der Online-Meldefrist Mitte der Woche vor. Das Rennen im Überblick: