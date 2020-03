Deutsche Seniorenmeisterschaft : Ohne Rekord machen's die Senioren nicht

Nicoll Richter, Mareike Metz, Melanie Schröter und Karin Udelhoven (von links) verteidigten bei den Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaften in Erfurt den W-35-Titel des Post-Sportvereins Trier mit der 4 x 200-Meter-Staffel. Foto: Günter Heidle

Erfurt Mareike Metz im Speerwurf und mit der 4 x 200-Meter-Staffel des Post-Sportvereins Trier sowie Hans-Theo Nieder im Hochsprung gewann die drei wertvollsten von 13 Medaillen bei den Deutschen Senioren-Hallen- und Winterwurf-Meisterschaften in Halle.

Ohne Rekord kehren die Leichtathletik-Senioren der Region Trier nicht mehr von der Hallen-DM zurück. 2018 waren es mit einem Dutzend Medaillen so viele wie noch nie. Im vergangenen Jahr gab es zwar nicht mehr Edelmetall, aber dafür mit fünf Titelgewinnen wertvolleres. Und am vergangenen Wochenende schraubten die Altersklassensportler die Rekordausbeute noch einmal um ein Plakette auf 13 hoch.

Das scheinen die Läuferinnen des Post-Sportvereins Trier nicht zu müssen. Mindestens zwei Starts absolvierten Melanie Schröter, Nicoll Richter, Karin Udelhoven und Julia Moll auf Strecken zwischen 60 Meter und 3000 Meter. Zwei Silber- und vier Bronzemedaillen kamen dabei heraus. Ihr Meisterstück - im wahrsten Sinne - machten sie aber verstärkt durch Siebenkämpferin Mareike Metz mit der 4 x 200-Meter-Staffel. In 1:52,06 Minuten verteidigten Richter, Metz, Schröter und Udelhoven am vergangenen Sonntag zum Abschluss des Meisterschafts-Wochenendes den im Vorjahr gewonnen Titel der Altersklasse W 35. Bereits am Samstag hatte Metz den 600-Gramm-Speer wie schon 2019 auf Siegesweite geworfen: 36,45 Meter.