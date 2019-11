Leichtathletik : Oliver Ewen Zweiter beim Halloweenlauf

Kobern-Gondorf/Zerf Selbst in der Nacht zum 31. Oktober wird gelaufen. In Zerf gab es einen Halloweenlauf ohne Zeitmessung, aber mit viel Spaß am sportlichen Grusel. In Kobern-Gondorf bei Koblenz mischten einige Läufer aus der Region Trier ganz vorne mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Teusch

Oliver Ewen vom Post-Sportverein Trier hat bei seinem Halloweenlauf-Debüt über fünf Kilometer den zweiten Platz belegt. Der 36-Jährige musste sich bei dem Nachtlauf durch Kobern-Gondorf an der Mosel bei Koblenz in 16:47 Minuten nur dem zwölf Jahre jüngeren rheinland-pfälzischen Triathlon-Altersklassenmeister Paul Wiesner (Koblenz/16:37) geschlagen geben. Über zehn Kilometer wiederholte Viola Pulvermacher in 40:54 Minuten ihren Vorjahressieg. Die für die LG Laacher See startende 30-Jährige aus Kötterichen (Vulkaneifelkreis) löste sich auf der zweiten Streckenhälfte von der Dauner Realschullehrerin Judith Wirth (SRL Koblenz/41:26). Über fünf Kilometer belegte Mittelstrecklerin Katharina Fröhlig von der LG Vulkaneifel zeitgleich mit Siegerin Ulrike Hundertmark (Koblenz) in 20:10 Minuten den zweiten Platz.

Weitere Ergebnisse:

Frauen, 10 km: 5. Marion Haas (LG Meulenwald Föhren/1. W 55) 45:28 Minuten, 6. Claudia Urbany (LT Schweich/1. W 45) 46:17.