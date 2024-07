Träume werden wahr Diese vier Sportler aus der Region treten bei Olympia an

Es ist drei Jahre her, da schreib Gesa Krause bei den Olympischen Spielen Geschichte. Der fünfte Platz der Läuferin vom Verein Silvesterlauf Trier über 3000 Meter Hindernis in Tokio sind zusammen mit der gleichen Platzierung der späteren deutschen Marathonrekordlerin Irina Mikitenko (Fünfte über 5000 Meter in Sydney 2000) das beste Resultat einer deutschen Bahnmittel- und -langstrecklerin seit der Wiedervereinigung.