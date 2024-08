Weltereignis um die Ecke Schlaflos in Paris: Wie junge Sportler aus Trier Olympia hautnah erlebt haben

Paris · Bei einem 24-Stunden-Trip nach Paris hatten 50 junge Sportler aus der Region Trier die Möglichkeit, das olympische Flair an der Seine und in der Fan Zone am Deutschen Haus mitzuerleben – samt der ersten Goldmedaille für Deutschland. So war der Tag.

01.08.2024 , 10:45 Uhr

Rund 50 junge Sportler aus der Region Trier erlebten zusammen mit weiteren Besuchern aus der Großregion, aus dem Saarland und Luxemburg, direkt zum Olympiaauftakt in Paris die Atmosphäre des größten Weltereignisses des Sports in der Fan Zone des Deutschen Hauses. Foto: Werner Klein

Von Holger Teusch