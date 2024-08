Olympische Spiele Konzerin will Sprintstaffel auf Medaillenkurs bringen

Sophia Junk hat ihren Lieblingsplatz bei den Olympischen Spielen in Paris gefunden. Jedenfalls den zum Entspannen. Aus dem neunten Stock des deutschen Athletenhauses im Olympischen Dorf habe man einen tollen Blick auf die Seine, erzählt die in Konz-Oberemmel aufgewachsene Sprinterin und ergänzt: „Dann gibt es die Athletenlounge mit Café, in der Strand-Atmosphäre aufkommt.“