Über 4 x 100 m Sophia staunt, weint – und gewinnt Bronze bei Olympia

Eine Achterbahnfahrt der Gefühle, rasant wie ihr Sprint, durchlebte Sophia Junk bei den Olympischen Spielen in Paris. Die 25-Jährige, die in Konz-Oberemmel aufwuchs und bei der TG Konz ihre ersten Schritte in der Leichtathletik machte, bevor sie ans Sportinternat nach Koblenz und zur LG Rhein-Wied wechselte, gewann am Freitagabend mit der deutschen 4x100-Meter-Staffel die Bronzemedaille.