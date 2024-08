Olympiateilnehmer zurück in der Eifel Olympiateilnehmer Fitwi: „Leider habe ich Olaf Scholz verpasst!“

Marathon-Ass Samuel Fitwi hat ein glänzendes Olympiadebüt hingelegt, das keine Wünsche offenlässt. Weder bei ihm selbst, noch bei Trainer Yannik Duppich, noch bei den Fans, die den Läufer vom Verein Silvesterlauf Trier am Dienstagabend bei seiner Rückkehr aus Paris in seiner Heimatstadt Gerolstein empfingen. Fast! „Leider habe ich Olaf Scholz verpasst“, sagte Fitwi lachend. Erholsamer Schlaf in der Nacht vor dem olympischen Marathon statt ein mögliches Treffen mit dem Bundeskanzler, der am Freitagabend im Deutschen Haus war, hatte für Fitwi Priorität. Das zahlte sich, quasi als i-Tüpfelchen auf die monatelange Vorbereitung, aus: Fitwi war der auffälligste deutsche Läufer in Paris, wurde erst auf den letzten Kilometern vom ehemaligen Europameister Richard Ringer (LC Rehlingen) überholt, der am Ende als Zwölfter mit 2:09:18 Stunden 32 Sekunden vor Fitwi lag.