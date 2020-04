Corona-Krise : Olympiaverschiebung könnte zu Fitiws Chance werden

Stadtkyll/Gerolstein Samuel Fitwi von der LG Vulkaneifel hat am 7. März den vorerst letzten deutschen Meistertitel des Jahres gewonnen. Eine Europameisterschafts-Teilnahme in Paris rückt mit jedem Tag, den die Corona-Krise andauert, weiter weg. Aber dass die Olympischen Spiele erst 2021 stattfinden, gibt dem 24-Jährige ein Jahr Zeit, das ganz große Ziel zu erreichen.

Es ist gerade einmal vier Wochen her, da hat Samuel Fitwi seinen bisher größten nationalen Erfolg gefeiert: Deutscher Crosslaufmeister auf der Langstrecke, das hat vor dem 24-Jährigen von der LG Vulkaneifel (LGV) noch kein Läufer aus der Region Trier geschafft. Der DM-Titel im Gelände sollte eigentlich nur eine Durchgangsstation zu den Europameisterschaften sein. Diese sind geplant vom 25. bis 30. August in Paris. Der europäische Leichtathletik-Verband hat vom lokalen Organisationskomitee zuletzt eine Machbarkeitsstudie über alternative Szenarien angefordert.

Die Saison 2020 sollte Yannik Duppichs letzte leistungssportlich orientierte werden. „Eigentlich wollte ich dieses Jahr aufhören“, verrät der bald 30-Jährige. Dann kam Corona. Mitte März, drei Monate früher als geplant, kehrte der Cross-EM-Teilnehmer von 2010 aus den USA nach Gerolstein zurück. Seinen Masterabschluss an der Queens University in Charlotte (North Carolina) macht er nun online. Seinen Traum, eine Zeit von unter 30 Minuten über 10 000 Meter kann er sich nicht erfüllen. - Vorerst, denn Duppich plant nun doch noch die Bahnsaison 2021 dranzuhängen, um die fehlende halbe Minute (persönliche Bestzeit 30:29,67 Minuten) doch noch aufzuholen.

Das Thema Qualifikationswettkämpfe betrifft auch seinen Schützling. Fitwi hat mit neuem Rheinland-Pfalz-Rekord von 1:02:34 Stunden zwar im Februar die Halbmarathon-Norm für Paris (1:04:00) erfüllt, tendiert aber zu den 10 000 Metern. Geplant war deshalb ab Mitte April in Flagstaff erstmals ein Höhentrainingslager. In Übersee sollte dann auch die EM-Norm über 25 Stadionrunden (28:50,00 Minuten) fallen. „Ich wollte in den USA schneller als 28 Minuten laufen“, erzählt Fitwi. Auf der Straße war der junge Mann aus Stadtkyll dieses Jahr mit 28:11 Minuten bereits an die nächste Schallmauer herangelaufen.