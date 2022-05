Leichtathletik : Am Montag schließt Mitternachtslauf-Anmeldung

Die Gewinner des Hauptlaufs des Kröver Mitternachtslauf, wie die mehrfache Europameisterschafts-Teilnehmerin Susanne Hahn, werden traditionell in Wein aufgewogen. Foto: Holger Teusch

Kröv Beim Nachtlauf durch Kröv an der Mosel am Pfingstsamstag werden die Gewinner wieder in Wein aufgewogen.

Der Kultlauf an der Mosel ist wieder da! Am Pfingstsamstag findet nach zwei Corona-Jahren Pause zum 36. Mal der Kröver Mitternachtslauf statt. Die Online-Anmeldung schließt bereits am Montag (30. Mai). Nach diesem Termin sind nur noch Nachmeldungen vor Ort möglich.

Das gestraffte Mitternachtslauf-Programm bietet am 4. Juni ab 18 Uhr Kinderläufe über 450 Meter, einen Schülerlauf für die Zehn- bis Fünfzehnjährigen (2300 Meter), einen Jedermannlauf mit Firmenwertung (3400 Meter) und den eigentlichen Mitternachtslauf über neun Kilometer an. Die neue Streckenführung beinhaltet weiterhin die stimmungsreichen Abschnitte durch die Robert-Schuman-Straße am Rathaus vorbei und durch die Wohngebiete, wo die Anrainer oft mit Gartenstühlen und Grill am Streckenrand sitzen, bindet neu aber auch atmosphärisch interessante Gassen des historischen Ortskerns noch mehr mit ein. Auch wenn der Kröver Mitternachtslauf als (einziges) Eingeständnis an die Corona-Pandemie als reine Freiluft-Veranstaltung durchgeführt wird, an der Ehrung der Hauptlauf-Sieger ändert sich nichts: Diese werden in einer riesigen Balkenwaage in Moselwein aufgewogen.