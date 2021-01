Leichtathletik : Online-Training mit Gesa, Trainer-Stammtisch mit Klaus Klaeren

Trier Die neuen Nachwuchskader des Leichtathletik-Verbands Rheinland sind zusammengestellt. Trainiert wird momentan aber nur virtuell miteinander. Am Donnerstag (7. Januar) findet auch der erste Online-Trainerstammtisch statt.

Training mit einer Weltklasseathletin, darüber durften sich am ersten Samstag des Jahres knapp 100 Nachwuchssportler aus dem Leichtathletik-Verband Rheinland (LVR) freuen. Gesa Felicitas Krause, zweimalige Europameisterin über 3000 Meter Hindernis, deutsche Rekordlerin und Mitglied des Vereins Silvesterlauf Trier, leitete eine Übungsstunde. Natürlich nicht auf dem Sportplatz, erst recht nicht in einer Halle, sondern online. Gesa in ihrem Trainingsraum und die elf bis fünfzehn Jahre alten Mädchen und Jungen im heimischen Wohnzimmer mit dem Laptop vor Augen und dem Weihnachtsbaum in der Ecke.